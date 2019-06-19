شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في بداية الجلسة في ظل التركيز على الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع توجه انظار الأسواق نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سينتهي اليوم وسيقرر بعدها البنك المركزي تحديد مساره بشأن السياسة النقدية.



وتشير توقعات الأسواق إلى أن البنك المركزي سيبقي على الفائدة دون تغيير عند 2.50% رغم التلميح سابقاً بإمكانية خفضها.

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وبعد القرار، سيعقد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مؤتمرا صحفياً للتعليق على السياسة النقدية وأحوال الاقتصاد الأمريكي وربما التطرق إلى الاقتصاد العالمي.



وفي ضوء إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثيرت التكهنات بأن الاحتياطي الاتحادي سيخفض الفائدة ربما في اجتماع يوليو/تموز المقبل أو ربما اجتماع اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 26499 نقطة، فيما استقر "ستاندرد اند بورز" عند 2916 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 7943 نقطة.