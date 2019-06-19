شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتداول على وتيرة إيجابية مقترباً من حاجز 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم ليقترب المعدن من حاجز 1500 دولار ويواصل النغمة الإيجابية في ظل مخاوف نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.



ولا يزال البلاديوم يتلقى دعما من الطلب عليه من جانب شركات السيارات على وجه الخصوص نظرا لاستخدامه في صناعة مكونات بالمركبات تسهم في خفض انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.

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هذا، وقد زاد إقبال هذه الصناعة على المعدن نتيجة تشديد معايير الهواء النظيف ومكافحة التلوث في عدد من الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبي.



ومن ناحية أخرى، هدات الضغوط على البلاديوم وسلع أخرى في ظل انخفاض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وارتفعت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1491.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1495.7 دولار وأقل سعر عند 1473 دولارا.