شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع هامشيا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه المحدود مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعدما حقق بالأمس أكبر مكسب يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:58 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.08$،وسجل أعلى مستوي 54.36$ ،وأدنى مستوي 53.70$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 4.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 2 مليون برميل .

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.