شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار"فيسبوك" يكشف النقاب عن عملته الرقمية الجديدة " ليبرا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد طول انتظار كشف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء عن خططه لإطلاق عملة رقمية جديدة تدعي "ليبرا" ستتيح للمستخدمين من العام القادم الدفع عبر تطبيقاته الخاصة وعبر تطبيق واتساب.

ووفقا للورقة البيضاء التي تتضمن تفاصيل مشروع فيسبوك للبنية التحتية المالية المشفرة القائمة على تكنولوجيا البلوكشين ،ستعمل عملة "ليبرا" على أساس تقني قابل للتوسع.

ومن المقرر دعم العملة الوليدة بمجموعة من الأصول المالية لإعطائها قيمة جوهرية أعلى ،وتعمل على تخفيف تقلبات الأسعار الحادة، من ضمن تلك الأصول سلة من الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل.

وقال "ديفيد ماركوس" مدير مشروع العملة إن فيسبوك لن يكون قادرا على الإطلاع على بيانات المعاملات ،وأضاف إن "ليبرا" سوف تستخدم فى بادئ الأمر بصورة أساسية فى التحويلات بين العملات المختلفة ،على أن تكون العملة وسيلة كاملة للدفع وفقا لرؤية المشروع طويلة المدي.

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ومن أجل تحقيق تلك الرؤية شكل "فيسبوك" تحالفا لا يهدف للربح ومقره سويسرا من أجل إدارة والتحكم فى المشروع ،ومن بين أعضاء التحالف حوالي 28 من الشركات العالمية منها شركات الخدمات المالية العملاقة فيزا و ماستر كارد و باي بال.

ويخطط "فيسبوك" لتوسيع هذا التحالف ليشمل حوالي 100 عضو بحلول وقت إطلاق العملة الرقمية فى النصف الأول من عام 2020.

وعلى الرغم من أن سلطة اتخاذ القرار النهائي يقع على عاتق هذا التحالف ، غير إنه من المتوقع إن يحتفظ "فيسبوك" بدور قيادي حتى نهاية هذا العام ، ومن أجل ذلك تم أنشاء شركة "فيسبوك كاليبرا" لضمان الفصل بين البيانات الاجتماعية والمالية.

وأعضاء مجلس إدارة التحالف هم الأعضاء المؤسسون ، حيث تستثمر كل شركة فى هذا المشروع حوالي 10 مليون $ حتى تؤمن صوتا واحدا فى مجلس التحالف.