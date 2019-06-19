شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء من أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة بالعملة الأمريكية ، انتظارا لصدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.53نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.63 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.68 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.77 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الممتد منذ الأمس لمناقشة السياسة النقدية التي تناسب تطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط الاحتمالات كاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ويبحث المستثمرين عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك حاليا احتمالات قوية بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة لمواجهة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأكبر فى العالم.

وتتمثل تلك المخاطر فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد عدة دول يأتي على رأسهم الصين ، بالإضافة إلى ضعف مستويات التضخم فى البلاد.