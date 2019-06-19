شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة دون 15$ مرة أخرى والأنظار على نتائج اجتماع البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مرة أخرى لدون مستويات 15$ للأوقية ، على وشك تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على الملاذات الآمنة ، بينما ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.92$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.00$،وسجلت الأعلى عند 15.02$ ،والأدنى عند 14.91$.

حقق المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.15% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع انتعاش معظم أسعار المعادن النفيسة بالسوق العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى فى شهر ونصف المسجل خلال جلسة التداولات الرسمية بالأمس فى وول ستريت ، وصعدت أيضا الأسهم الأوروبية قرب ذروة ستة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد الإعلان عن اجتماع بين الرئيس الأمريكي والزعيم الصيني على هامش قمة العشرين.

Advertisements

إعلان "دونالد ترامب" عبر توتير يوم الثلاثاء إنه تم البدء فى الترتيبات اللازمة للقائه مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان الأسبوع المقبل.

يختتم البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الممتد منذ الأمس عن السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط الاحتمالات كاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50% وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول محافظ البنك بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ويبحث المستثمرين من خلال نتائج الاجتماع عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك احتمالات قوية حاليا بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة لمواجهة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأكبر فى العالم.