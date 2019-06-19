شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 6 أسابيع قبيل قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية هامشيا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال ستة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، يأتي هذا الارتفاع محدودا مع انتظار المستثمرين قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأقل من 0.1% حتى الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بعد تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.

قال دراغى "إنه إذا تدهور الوضع الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة ، فسيعلن المركزي الأوروبي عن مزيد من التحفيز".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس هامشيا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليتداول قرب أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،ويظل الارتفاع محدودا مع تباين أداء معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا.

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حقق قطاع صناعة السيارات ارتفاعا بأكثر من 0.7% بعد أخبار إيجابية عن تطورات الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ،بينما انخفض قطاع التجزئة بأكثر من 1.2%.

أعلن الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الأربعاء عبر توتير عن عقد اجتماع ممتد مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على هامش قمة العشرين فى اليابان الأسبوع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 1.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

هذا ويختتم البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، والتوقعات تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند نطاق 2.50% ، ومن المنتظر تقديم أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.05% ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.