شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع هامشيا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط الخام هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعدما حققت بالأمس أكبر مكسب يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، حيث لا تزال الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاعات ، مع استمرار تفاقم التوترات فى منطقة الخليج العربي ، وبدعم انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وبعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:54بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.08$،وسجل أعلى مستوي 54.36$ ،وأدنى مستوي 53.70$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 61.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.40$ ،وسجل أعلى مستوي 62.51$ ،وأدنى مستوي 61.56$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 4.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، وصعدت عقود خام برنت بنسبة 2.1%.

لا تزال التوترات فى منطقة الخليج العربي عالية خاصة بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط الأسبوع الماضي ، حيث قال الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" إنه على استعداد للقيام بعمل عسكري لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية ، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام ما إذا كان سيوافق على استخدام القوة لحماية إمدادات النفط الخليجية.

Advertisements

تتصاعد المخاوف من احتمالات المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ هجمات الخميس الماضي على ناقلتي نفط عملاقتين فى بحر عمان ، حيث ألقت واشنطن اللوم مباشرة على طهران ،وتنفي إيران بشدة تورطها فى هذا الأمر.

وهددت إيران هذا الأسبوع بانتهاك القيود المتفق عليها دوليا فى تخصيب اليورانيوم وتطوير سلاحها النووي ،وأعطت مهلة 10 أيام للدول الأوروبية من أجل إنقاذ الاتفاق النووي التاريخي.

من ناحية أخرى ، انحسرت نسبيا مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة مع إعلان دونالد ترامب عبر توتير إنه تم البدء فى الترتيبات اللازمة للقائه مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان الأسبوع المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بأكثر من 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 2 مليون برميل .

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.5 مليون برميل.