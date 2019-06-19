شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف مكاسبه قرب ذروة 13شهرا أعلى مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، مع التماسك بالتداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 9,000$ ،وتظل الأسعار مرشحة لبلوغ مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,150$ بارتفاع قدره 74$ بنسبة 0.8%،حيث سعر الافتتاح عند 9,076$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,211$ ، وأدنى سعر عند 9,036$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 2.75% ، فى أول خسارة خلال سبعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الرائدة فى سوق التشفير أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 9,477$ فى اليوم السابق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 6 مليار$ إلى إجمالي 287 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى مجددا فى السوق بقيادة البتكوين.

وسجلت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الثلاثاء مستوي 291 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ، ومع استأنف موجة الصعود فالقيمة السوقية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

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حققت أسعار البتكوين منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ارتفاعا بأكثر من 124% ، مع سيطرت السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية ، بفضل تسارع الطلب الاستثماري ، مع تزايد اهتمام المستثمرين من المؤسسات.

وتتماسك الأسعار حاليا بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 9,000$ ، فى علامة إيجابية لاستكمال موجة الصعود الأخيرة ، حيث لا تزال الأسعار مرشحة بقوة لبلوغ مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية.

خاصة بعدما أصدرت "فيسبوك" فى وقت سابق يوم الثلاثاء الورقة البيضاء لمشروعها الذي طال انتظاره للبنية التحتية المالية المشفرة القائمة على تكنولوجيا البلوكشين.

أطلقت فيسبوك أسم "ليبرا" على عملاتها الرقمية، والمقرر دعمها بمجموعة من الأصول لإعطائها قيمة جوهرية تعمل على تخفيف تقلبات الأسعار الحادة، من ضمن تلك الأصول سلة من الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل.

وقامت فيسبوك بتجميع كبرى شركات الدفع والتقنية ،والتي ترغب فى استثمار 10 مليون$ لكل منها فى مشروع "ليبرا" ، ومن ضمن تلك الشركات فيزا و ماستر كارد و بي بال و أوبر.

من ناحية أخرى ،كشفت شبكة Money يوم الثلاثاء عن دخولها فى شراكة إستراتيجية مع شركة "ربيل" للمدفوعات القائمة على أساس البلوكشين.