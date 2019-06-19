شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى بريطانيا طبقا للتوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعا بنسبة 2.0% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.1%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.7% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.6%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.8% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.