شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر قبيل بيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، مستفيدا من تراجع مستويات الدولار قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بينما يترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة ، بحثا عن أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية خلال هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش،ليتداول عند 1.2565$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2557$،وسجل الأعلى عند 1.2569$ ، والأدنى عند 1.2542$.

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.2506$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، للمرة الأولى فى ستة أيام ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.77 نقطة ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي عن السياسة النقدية الأمريكية فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المنتظر أن يوضح المركزي الأمريكي احتمالات قيامه بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق بيانات اقتصادية هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال أيار/مايو،والتي توفر أدلة هامة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية خلال هذا العام.

ويصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.0% خلال أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 2.1% فى نيسان/أبريل ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.6% من ارتفاع بنسبة 1.8% بالقراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 1.1% فى نيسان/أبريل ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.