شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني وسط فعليات اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونيو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صناعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 108.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.45 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.29، بينما حقق الأعلى له عند 108.62.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 60 مليار ين مقابل فائض 56.8 مليار ين في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز 1,200 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 609 مليار ين مقابل 170 مليار ين في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 807 مليار ين.

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وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 7.8% مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، دون التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 8.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 6.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالأمس عن ارتفاع حالة عدم اليقين حيال التوقعات الاقتصادية العالمية، موضحاً أنه سيتم مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية عند مراجعة بنك اليابان لأسعار الفائدة قصيرة الآجل والتي تبدأ اليوم وغداً الخميس في طوكيو، مضيفاً أن بنك اليابان سيناقش خطر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل.

على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50%، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول نوه مسبقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات مؤخراً باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.