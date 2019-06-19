شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة دون حاجز 15$ للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً أطول مسيرات مكاسب يومية في أربعة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب استأنف الولايات المتحدة والصين المحادثات لمناقشة العلاقات التجارية ووسط التطلع لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.99$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.00$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.65 مقارنة بالافتتاحية عند 97.64.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت الرئيس الأمريكي ترامب من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "حظيت بمحادثة هاتفية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني، مضيفاً "سنعقد اجتماعاً ممتداً الأسبوع المقبل في مجموعة العشرين في اليابان، ستبدأ فرقنا المعنية محادثات قبل اجتماعنا"، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم واحتواء الحرب التجارية القائمة بينهم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن كون صناعي السياسة النقدية لدى المركزي على استعداد لاعتماد المزيد من التحفيز إذا ما استدعى الأمر لذلك، مما عزز فرص توسع المركزي الأوروبي في تيسر السياسة النقدية بحلول اجتماع تموز/يوليو المقبل في ظلال وهن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو، ما حفز بدورة شهية المخاطرة في الأسواق.

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وتلي ذلك، تغريده أخرى للرئيس الأمريكي ترامب نوه عبرها "ماريو دراجي أعلن للتو أن المزيد من التحفيز قد تأتي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، مما يجعل من السهل عليهم بشكل غير عادل التنافس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظلوا يفلتون من هذا لسنوات، إلى جانب الصين وغيرهم"، وجاء ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو في واشنطون.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50%، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول نوه مسبقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات مؤخراً باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن وزارة المالية الروسية أفادت الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحربها التجارية مع الصين.