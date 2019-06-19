شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي وحديث دراجي وباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1190 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1194 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1187، بينما حقق الأعلى له عند 1.1202.

هذا ويترقب الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 23.2 مليار يورو مقابل 24.7 مليار يورو في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا تقلص الفائض إلى 4.55 مليار يورو مقابل 4.63 مليار يورو في آذار/مارس.

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وصولاً إلى إلقاء محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي الملاحظات الختامية في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في سينترا، ونود الإشارة، لكونه أعرب في المؤتمر ذاته بالأمس عن كون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة.

كما نوه محافظ المركزي الأوروبي دراجي في المنتدى بالأمس في البرتغال، لكون المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وذلك في أعقاب تطرقه لكون خفض الفائدة سيظل أحد الأدوات المطروحة لدى المركزي الأوروبي وتأكيده على أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على استعداد للتوسع في التحفيز.

وفي المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريده له "ماريو دراجي أعلن للتو أن المزيد من التحفيز قد تأتي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، مما يجعل من السهل عليهم بشكل غير عادل التنافس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظلوا يفلتون من هذا لسنوات، إلى جانب الصين وغيرهم"، وجاءت ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو في واشنطون.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50%، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب مسبقاً عن كون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات مؤخراً باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.