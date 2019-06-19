شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدء سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) تداولاته الصباحية بقفزه للأعلى ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 291.69 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 291.69 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 300.82 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد