شكرا لقرائتكم خبر عن اي إم دي ينخفض بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على الارتفاع في بداية تداولاته الصباحية ، ويأتي ذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 29.17 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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