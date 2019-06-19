ماكدونالدز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط محاولات سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) اختراق مستوى المقاومة 204.18 ، جاء انخفاضاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 204.18 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 211.71 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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