شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يبدأ تداولاته بارتفاع – تحليل – 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 44.70 ، ليستهدف مستوى الدعم 42.80 استعداداً لكسره .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه