شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين محاولات جديدة لاختراق مستوى 161.30 ويجد مقاومة قوية هناك، ويحتاج للحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص تأكيد الاختراق للاندفاع نحو مستوى 176.50 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 151.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 155.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد