شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر اللايتكوين تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 133.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي عند 143.76، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق 133.00 والأهم فوق 126.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 145.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد