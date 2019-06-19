شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات جانبية منذ الصباح مستقراً حول 270.00، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا الإيجابية التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 288.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 240.47 لاستمرار الاتجاه الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 260.00 والمقاومة 290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد