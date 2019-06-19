شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر البتكوين اختباراً جديداً لمستوى 9085.25، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق هذا المستوى وفوق 9000.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 9840.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 9600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد