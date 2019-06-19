شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" توقع اتفاقية لتطوير فندق وشقق فندقية بمشروع "الهاربر رو" بالمنامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة "جي إف إتش"، المدرجة في أسواق البحرين ودبي والكويت، عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة "H لإدارة الفنادق والمنتجعات"، وذلك لتشغيل فندقاً فئة خمسة نجوم وشققاً فندقية يجرى تطويرها حالياً بمشروع "الهاربر رو" الواقع على الواجهة البحرية في المنامة.

وقالت المجموعة، في بيان لها على سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بأن 60% من الأعمال الخاصة بمبنى الفندق قد تم استكمالها بجانب تقدم سير العمل في الأبراج السكنية الواقعة على الجانبين الشرقي والغربي للمشروع والتي تضم 322 شقة بالإضافة إلى مجموعة من المرافق التجارية الفاخرة والمميزة.

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وجدير بالذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية حققت صافي ربح- يؤول إلى المساهمين- خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ 21.36 مليون دولار مقارنةً بصافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44%.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.