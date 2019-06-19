شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أسهم العوض بصفقة اندماج "ساب" و"الأول" في سوق تداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن إدراج أسهم العوض في سوق تداول وتخصيصها لصالح مساهمي البنك الأول المستحقين.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه قد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج، بموجب اتفاقية الاندماج وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" أعلنت عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب" الناتجة عن الاندماج مع البنك الأول من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في البنك الأول، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجاري.

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وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغاء إدراج أسهم البنك السعودي الهولندي "الأول" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري.

وسبق أن أعلن البنك الأول، يوم الأحد الماضي، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع "ساب". هذا وقد تم نفاذ قرار صفقة الاندماج، وبدوره انتقلت جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.