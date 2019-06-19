شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"الحكير" تضخ استثمارات في مصر بـ1.2 مليار جنيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أمس، إنها تستثمر 1.2 مليار جنيه مصري (71.60 مليون دولار) في إنشاء "مول طنطا" بمحافظة الغربية الواقعة إلى الشمال من القاهرة.

وأضاف أحمد بدراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش مؤتمر صحفي بالمول الذي أوشك العمل فيه على الانتهاء : استلمنا الأرض نهاية 2016 وبدأنا العمل في 2017 وسيكون الافتتاح الرسمي للمول في أغسطس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

ووقعت شركة "مراكز للاستثمار العقاري" الذراع العقارية لمجموعة فواز الحكير في عام 2017 قرضاً مشتركاً بقيمة 641 مليون جنيه (36 مليون دولار أمريكي) لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ وتطوير مركز تجاري "مول طنطا".

ومجموعة فواز الحكير السعودية هي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المراكز التجارية بالشرق الأوسط.