شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+" تبحث عقد الاجتماعات الوزارية في منتصف يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر في منظمة أوبك إن المنظمة وحلفاءها من المنتجين غير الأعضاء يناقشون عقد اجتماعاتهم الوزارية لتحديد سياسة إنتاج النفط في 10-12 يوليو في فيينا، وهو الموعد الذي اقترحته إيران.

وتعكف دول المنظمة وروسيا ومنتجون آخرون، منذ الأول من يناير الماضي، على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. ومن المنتظر أن يقرر الاجتماع ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أم تعديله.

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والاقتراح الجديد يتمثل في أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وهي لجنة استشارية، في العاشر من يوليو المقبل، يعقبها اجتماع وزراء أوبك في الحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يُعقد الاجتماع الذي يضم أوبك والمنتجين غير الأعضاء في 12 يوليو 2019، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4 %إلى 54.19 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو ثلاثة %إلى 62.74 دولار للبرميل.