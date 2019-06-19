شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت حصة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية إلى أعلى مستوياتها تاريخيا منذ بداية 2019 حتى الأسبوع المنتهي في 13 يونيو الجاري.

وارتفعت تلك الاستثمارات بنسبة 6.87% بقيمة 145.2 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية 2.12 تريليون ريال في التاريخ ذاته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية بالأسهم السعودية آخر 22 أسبوعا متتالية "نحو خمسة أشهر"، بقيمة إجمالية 40.54 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية بالسوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وسجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 7.2 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 29.7 مليار ريال.