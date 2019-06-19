- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف "البحيرة للتأمين" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف شركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي على الفئة BB+.
وقالت الوكالة، إن تثبيت التصنيف يعكس ما تراه ستاندرد آند بورز من إدارة مخاطر جيدة لدى الشركة، وأنها من شركات التأمين الرائدة بدولة الإمارات، بحسب صحيفة البيان.
وكانت الوكالة نفسها قد ثبتت التصنيف الائتماني والقوة المالية للشركة في وقت سابق عند درجة «BB+»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة حينها إن التقييمات تعكس امتلاك الشركة لملف مخاطر مرضي، كونها من إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات، وفقا لصحيفة الخليج.
وأضافت وكالة التصنيف أن «البحيرة الوطنية للتأمين» لديها رأس مال قوي، وتدفقات نقدية جيدة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف "البحيرة للتأمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.