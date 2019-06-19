شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف "البحيرة للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف شركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي على الفئة BB+.

وقالت الوكالة، إن تثبيت التصنيف يعكس ما تراه ستاندرد آند بورز من إدارة مخاطر جيدة لدى الشركة، وأنها من شركات التأمين الرائدة بدولة الإمارات، بحسب صحيفة البيان.

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وكانت الوكالة نفسها قد ثبتت التصنيف الائتماني والقوة المالية للشركة في وقت سابق عند درجة «BB+»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة حينها إن التقييمات تعكس امتلاك الشركة لملف مخاطر مرضي، كونها من إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات، وفقا لصحيفة الخليج.

وأضافت وكالة التصنيف أن «البحيرة الوطنية للتأمين» لديها رأس مال قوي، وتدفقات نقدية جيدة جداً.