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شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين الإماراتية تقتنص 30 % من الأرباح بالخليج والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدرت شركات التأمين الإماراتية من حيث الربحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحصة تتجاوز 30% وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت بيانات أعدتها شركة "أوبار كابيتال" واطلعت عليها "أخبار اليوم" أن أرباح 36 شركات تأمين إماراتية بلغت في تلك الفترة نحو 98.16 مليون دولار.
وأشار البيانات إلى أن أرباح 84 شركة تأمين خليجية وصلت إلى 324.27 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 308.7 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2018.
وكان نصيب 32 شركة سعودية نحو 53.69 مليون دولار، فيما بلغت حصة 7 شركات كويتية نحو 50.67 مليون دولار، مقابل نحو 19.53 مليون دولار لعشر شركات عمانية و8.22 ملايين دولار لأربع شركات بحرينية.
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