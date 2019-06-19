الاقتصاد

بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة تكسير النفتا بمصفاة جديدة في ماليزيا

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة تكسير النفتا بمصفاة جديدة في ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وأرامكو بدأتا العمليات في وحدتهما الجديدة لتكسير النفتا والبالغة طاقتها 1.2 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر أنه جرى استيراد النفتا هذا الشهر خصيصا لوحدة التكسير التي بدأت العمل في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتسن التأكد من إطار زمني محدد.

Advertisements

ولم ترد بتروناس حتى الآن على طلب بالتعليق.

ووحدة التكسير جزء من المشروع المشترك لتكرير النفط والبتروكيماويات البالغة قيمته 2.7 مليار دولار، والذي يُعرف باسم
مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد)، في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وتكسر الوحدة النفتا إلى سلسلة من الهيدروكربونات، معظمها من الإيثيلين الذي يُستخدم بالأساس في إنتاج اللدائن (البلاستيك).

ويضم مشروع رابيد أيضا مصفاة تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميًا فضلًا عن خطوط البتروكيماويات المتعددة التي يمكنها إنتاج ما
إجماليه 7.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروناس وأرامكو تبدآن تشغيل وحدة تكسير النفتا بمصفاة جديدة في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا