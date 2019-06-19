بالأسعار والصور| تخفيضات وخصومات غير مسبوقة على شاشات ’’توشيبا العربي‘‘ بمناسبة أمم إفريقيا

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كتب: ضياء السقا
أعلنت مجموعة العربي جروب عن تخفيضات وخصومات هائلة على شاشات توشيبا، بمختلف الأحجام، بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
العروض تشمل عرض "الشاشة عليها شاشة هدية"، بجانب خصومات أخرى، ومتاحة أونلاين ولدى الفروع والموزعين.
وفيما يلي العروض:
للشراء أون لاين : http://bit.ly/Toshiba-TVs-Offers
لمعرفة عناوين الفروع والمعارض ومراكز الخدمة: https://www.elarabygroup.com/ar/contact-us
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