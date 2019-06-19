الذهب يواصل الصعود.. تعرف على الأسعار في الأسواق اليوم الأربعاء

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأربعاء، بمقدار جنيهين، بالمقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت مؤخرا ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 541 جنيها للجرام

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عيار 21 بـ 631 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 720 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5048 جنيه

ملحوطة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.