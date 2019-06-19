المرصد الوطني للعمل يضيف 3 مؤشرات للعاملين والمنشآت في القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وتتضمن مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، المشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ونسبة التغير في عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، والتوزيع النسبي للمشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي، والمشتركين السعوديين الجدد في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، والمستبعدين من التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، والتوزيع النسبي للمستبعدين من التأمينات الاجتماعية حسب أسباب ترك العمل، ونسب التوطين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.

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ويتضمن مؤشر توظيف الخريجين في القطاع الخاص، التوزيع النسبي لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومتوسط المدة لمن تم توظيفهم في القطاع الخاص من تاريخ تخرجهم.

كما تتضمن مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات، المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وتشمل نسبة المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب حجم المنشأة في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية، والتوزيع النسبي للمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.