شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة "الكويت" بنسب محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 21:04

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 0.86 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 29 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 123 مليون سهم في مقابل 141 مليوناً، وهبط عدد الصفقات المنفذة 3.4 في المئة الى 5720 صفقة في مقابل 5919 صفقة.



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وتزامن مع ارتفاع السيولة المتداولة، تراجعا في مؤشرات البورصة بنسبة محدودة، إذ تراجع مؤشر السوق الاول 0.79 في المئة تعادل 50 نقطة الى 6306 نقاط في مقابل 6356 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.49 في المئة تعادل 23 نقطة الى 4753 نقطة في مقابل 4776 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق العام 0.71 في المئة الى 5780 نقطة.

وجاء سهم صناعات في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.82 في المئة، وصولاً إلى 224 فلساً، من تداول 10 ملايين سهم، بلغت قيمتها 2.22 مليون دينار.

وحقق سهم زين أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 2.17 في المئة، هبوطا إلى 541 فلساً، من تداول 6.1 مليون سهم، قيمتها 3.3 مليون دينار، نُفذت من خلال 535 صفقة.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.8 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.02 في المئة الى 967 فلساً، تلاه سهم بيتك بسيولة 3.55 مليون دينار.