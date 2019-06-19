شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في بورصة قطر تتراجع 39 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 21:03

حققت بورصة قطر في جلستها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 47 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 21 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 575 بليون ريال بزيادة 359 مليونا نستبها 0.06 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 39 في المئة الى 316 مليون ريال في مقابل 517 مليونا، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 44 في المئة الى 45 مليون سهم، في مقابل 31 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 5 في المئة الى 7696 صفقة في مقابل 7355 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.29 في المئة، تعادل 30 نقطة، وصولا الى 10420 نقطة في مقابل 10390 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 1.18 في المئة.

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وسجل مؤشر العقارات أكبر خسارة في البورصة نسبتها 1.04 في المئة، الى 1532 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 0.33 في المئة الى 2473 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات المرتفع 1.62 في المئة الى 8061 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.42 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 0.18 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي زيادة نسبتها 0.29 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر جميع الاسهم 0.16 في المئة.