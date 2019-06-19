تراجع أسعار المستهلكين بالسعودية على أساس سنوي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في السعودية انخفضت على أساس سنوي في مايو أيار للشهر الخامس على التوالي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع قليلا عن مستواه في أبريل نيسان.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار، بينما

زاد 0.1 بالمئة عن أبريل نيسان.

وقال خبراء اقتصاد إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي يرجع جزئيا إلى انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي.