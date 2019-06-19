الان تتابع الليرة التركية تتراجع بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365: هبطت الليرة التركية أكثر من 5ر1% أمام الدولار، وسط مخاوف من عقوبات أمريكية.وبلغ سعر صرف الدولار 9171ر5 ليرة تركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج. وأفادت الوكالة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب صفقة صواريخ (إس – 400) الروسية. وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية المتوقعة بددت ثقة المستثمرين في تركيا وساهمت في تراجع العملة المحلية بنحو 10% أمام الدولار هذا العام.

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