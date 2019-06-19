شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مهارة" يرتفع 10% في أول أيامه بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سهم شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بنسبة 10% محققاً مكاسب بقيمة 6.9 ريال عند 75.9 ريال في أول يوم له بالسوق السعودي.

وكان السهم قد تم طرحه للاكتتاب العام بسعر 69 ريالاً، وافتتح جلسة اليوم عند الحد الأقصى المسموح به، وهو نفس المستوى الذي أنهى جلسته عنده.

وتم تداول 131 ألف سهم بقيمة تداولات بلغت 9.95 مليون ريال، من خلال 906 صفقات.

وبحسب بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" قد تمت تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة مهارة بنسبة 230%، حيث قام المكتتبون بضخ 179 مليون ريال، بسعر 69 ريالاً للسهم الواحد.

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وتم تخصيص 1.125 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم الباقية للمؤسسات المكتتبة.

يشار إلى أن الشركة طرحت في شهر مايو الماضي نحو 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها، بسعر 69 ريالاً للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

وبلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد في الأسهم المطروحة 230%، حيث بلغ عدد المكتتبين 31 ألف مكتتب، قاموا بضخ 178.79 مليون ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

ويعتبر اكتتاب مهارة أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية بالمملكة ودول الخليج.