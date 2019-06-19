شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخطط لإصدار صكوك دولارية بنهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن المملكة ستظل مصدراً "نشطاً" في أسواق السندات الدولارية، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في 25 مارس الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.