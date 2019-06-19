شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تدشن أول محطة وقود هيدروجيني بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشنت شركة أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس، اليوم الثلاثاء، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين بالمملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذه المحطة التجريبية تعمل على تزويد هيدروجين مضغوط عالي النقاء لإسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

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ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد الإجماع الدولي بفوائد الهيدروجين، وذلك وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي الذي يؤكد أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من القطاعات المختلفة.

يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية في منتصف يونيو الجاري تدرس فرصة شراء أو إنشاء محطة لتخزين النفط في ميناء الفجيرة.

يوكانت شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية الذراع التجارية لأعمال شركة أرامكو السعودية وقعت اتفاقيتين في فبراير الماضي مع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد المصرية" لتخزين منتجات بترولية بمصر بغرض إعادة تصديره إلى السوق الأوروبي.