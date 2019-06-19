شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاء للتأمين" توقع مذكرة تفاهم بغرض الاندماج مع "متلايف " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنها ستقوم - مع الطرف الآخر- ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركة ومتلايف والمجموعة الأمريكية الدولية على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية مقابل كافة الأسهم المصدرة في متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية.

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كذلك اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة والمساهمين في متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة و متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية (reported book value per share ) والمعلنة في آخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاء للتأمين التعاوني قامت الشركة بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 120 يوما من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق. ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه اخطار خطي بهذا المضمون في اي وقت