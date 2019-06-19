شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تبدأ طرح إصدار الصكوك الأول بموجب برنامج الصكوك البالغ 5.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة صافولا عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب برنامج صكوك، مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحديد القيمة والشروط النهائية للإصدار الأول وقيمة وعدد الصكوك التي قد تتم مبادلتها من الصكوك السابقة وشروط تلك المبادلة وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة.

ووفقاً للبيان، سيتم إصدار الصكوك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.3 مليار ريال سعودي لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك في أي وقت من الأوقات، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي.

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وتجدر الإشارة إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 84.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، بالإضافة إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 5.4 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 5.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.