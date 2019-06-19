إفتتاح Concreative لأول مركز لإنتاج الوحدات التراكمية الضخمة وطباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد في...

دبي - الخليج 365 :

إفتتحت شركة Concreative الرائدة في مجال طباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد فرعها الأول لإنتاج الوحدات التراكمية الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي، والذي يقدم الخدمات المدمجة لتصميم وإنتاج وتركيب عناصر هندسيًة وإنشائيًة من الخرسانة المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد.

وتهدف “كونكرايتيف “منذ اليوم وحتى عام 2030 إلى تشيد 25% من المباني الجديدة وفق الطباعة الثلاثية الأبعاد في مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يتوافق مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن خلال إفتتاحها توفر "كونكرايتيف" أداة جديدة للسوق الإماراتية تساعد المهندسين على تحدي الصعوبات في إعتماد هياكل الصب القياسية من خلال توفير الوسائل اللازمة لتصميم وإنتاج العناصر الهندسية والبناء المعقًدة المصنوعة من الخرسانة، وبالتالي تؤدي إلى عمليات أقل إستهلاكاً للمواد الأولية وأكثر قابلية للإستجابة وأكثر نظافة وأقل إرهاقاً وضجيجاً وخطراً على الموظفين. كما تحرص "كونكرايتيف" على تلبية السوق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من الأسواق الرائدة في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتقدر القيمة السوقية لهذا السوق بحوالي 40 بليون دولار أمريكي بحول العام 2017.

كما أن معرض دبي أكسبو 2020 والذي سينظم في مدينة دبي من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021 سيعزز من هذا التوجه في المستقبل، إذ أن الطباعة الثلاثية الأبعاد، والرقميًة، والروبوتيًة، وكذلك مسائل البناء المستدام، فهي من صميم اهتمامات المعرض. تقدمُ Concreative أحدث الآلات والأدوات التكنولوجيَة والصناعيًة للمصمًمين والبنائين، مما يسمح لهم مواكبة التصاميم إلى وقت التنفيذ وذلك بفضل المهارات المتعددة التخصصات والمدمجة بشكل تام.

وتساعد هذه الكفاءات المدمجة تماماً لدى شركة Conreative على تقديم خدمة إدارة كاملة لمشاريع عملائها. وفي هذا المجال عبر السيد خليل دغري، المدير المؤسس للشركة عن سعادته بإفتتاح هذا المشروع قائلاً: " يسرنا أن نقدم أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال ولا سيما المساعدة على إعداد التصميم (شكل المنتج وبناء الهيكل والتصميم التوليدي)، إذ أن أدواتنا تساعد على تصنيع عناصر البناء الأساسيًة وفق القياسات المطلوبة من الخرسانة العالية الأداء وذل بفضل عملية الطباعة الآلية تماماً والذراع الروبوتي بـ6 محاور القادر على إعتماد طبقات متتالية لصنع عناصر يبلغ طولها 5 أمتار وإرتفاعها 3 أمتار. كما أننا نقوم على الإشراف على عملية التركيب والإدماج في الورشة لمتابعة الجودة والإلتزام بها." وأضاف، " وبالطبع نقدم خدمات الإستجابة السريعة ونتميز بالموثوقية خلال تنفيذ المشروع. مع الوقت سوف يصبح الروبوت قادراً على صنع عناصر وفق الأشكال المطلوبة إنطلاقاً من بيانات رقميًة مستخلصة من BIM (Building Information Modeling). وبعد التصنيع في المصنع أو حتى في الورشة، سوف يُركب العنصر الجديد في الموقع بواسطة حلول روبوتيًة أيضاً."

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تقدم Concreative عروضاً رائعة من المنتجات لثلاثة عناصر وإستخدامات واسعة تتلائم وإبداع المنهدسين في مجال البناء ومنها:

عناصر بنيوية مثل الأعمدة والأدراج اللولبَية والركائز والجدران الإستناديَة وجدران الفصل والجدران الخضراء أو الخلفية ذات الإنارة ولوجات الواجهة وغيرها...

عناصر المفروشات للتنسيق الداخلي أو الخارجي منها: الطاولات والمقاعد والكراسي والمكاتب ومناضد الإستقبال ومنصات التقديم وغيرها...

عناصر هندسيًة للتصميم الداخلي والتزيين والزخرفة منها: التماثيل والمزهريات ولوحات التزيين ونوافير المياه وغيرها...

كما تساعد هذه الحلول الروبوتيًة والرقمية إلى تقديم الحلول التي تساعد على تقديم الحرية الهندسية للمصممين بإعتماد نظم بناء أكثر فعًاليَة وبالتالي توسيع آفاق مصممي الأبنية والمهندسين لوضع تصورات حلول فردية وفق الطلب وتحقيق أشكال هندسية معقًدة مع تأمين إستخدام أفضل لحجم الخرسانة وإنتاج المزيد من التصاميم الفارغة مقارنة بالكتل، ورسم عناصر جماليًة وبنيويًة في آن واحد بفضل إستخدام تقنيًات مكملة للخرسانة المسلحة في الموقع. وبهذا يطغى الطابع الشخصي على البناء والأشكال الهندسية والنقشات.

وبهذا تفتتح الطباعة الثلاثية الأبعاد آفاقاً جديدة في عالم البناء. إذ توفر للبنائين التكنولوجيا التي تتميز بدقتها في التنفيذ، وهذا ما يساعد على إقتصاد في إستخدام الخرسانة مابين 30-70% دون نفايات مقارنة بالطريقة الطبيعة للتنفيذ وسرعة في تنفيذ مرحلة البناء بفضل هياكل الصب، وإدارة الورش بشكل أكثر نظافة وأقل ضجيجاً بالنسبة للجوار وأقل إرهاقاً وخطراً للعمال.

من جهة أخرى، تسعى المملكة العربيًة السعودية إلى إعتماد طباعة الخرسانة لتشييد مليون ونصف مليون منزل من الآن وحتى عشر سنوات، سوق بناء صاعد. تطوَر المملكة منشآت ذات هدف تربوي تضم التكنولوجيات المبتكرة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد وكذلك المباني من الخرسانة المطبوعة.

حصدت هذه التكنولوجيا على براءة إختراع مسجًلة ومصنًعة لشركة XtreeE ومقرها في فرنسا، وهي الآن مسؤولة عن وحدة الإنتاج لدى شركة Concreative في دولة الإمارات العربية المتحدة.