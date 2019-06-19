شكرا لقرائتكم 840 ألف دينار السيولة المتداولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 18:03

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الثلثاء) على ارتفاع 0.11 في المئة يعادل 1.66 نقطة، صعودا الى 1451.42 نقطة في مقابل 1449.76 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.54 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على خسارة 0.66 في المئة ما يعادل 5 نقاط، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.70 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا ملحوظا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.47 مليون سهم في مقابل 10.3 مليون اليوم السابق بنسبة 57 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 840 ألف دينار في مقابل 3.14 مليون اليوم السابق بنسبة 73 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 84 صفقة بتراجع 31 في المئة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.08 بليون دينار بزيادة 3.75 مليون نسبتها 0.04 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسهم 7 شركات منها، بينما هبطت 4 شركات، واستقرت أسهم 3 شركات عند أسعارها السابقة.

وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة لليوم الثاني بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 473 ألف دينار بحريني، شكلت 57 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.86 مليون سهم، نفذت من خلال 33 صفقة.

وحل سهم الاهلي المتحد في صدارة الأسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 371 ألف دينار، من تداول 1.16 ألف سهم، ثم جاء سهم زين البحرين ثالثا بسيولة 156 ألف دينار.