شكرا لقرائتكم ترامب: الحديث عن حوافز لليورو تعطي الاتحاد الأوروبي أفضلية غير منصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 18:02

اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلثاء) من أن مجموعة حوافز مالية محتملة لمنطقة اليورو ألمح إليها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تعطي الاتحاد الأوروبي ميزة تنافسية "غير منصفة". ومشبهاً سياسات الاتحاد الأوروبي بسياسات الصين التي يخوض ترامب نزاعاً تجارياً ضدها، انتقد الرئيس الأميركي دراغي.



وكتب ترامب على "تويتر": "ماريو دراغي أعلن للتو عن احتمال طرح مزيد من الحوافز والتي خفضت فوراً سعر اليورو مقابل الدولار، ما يسهل عليهم وبصورة غير منصفة أن ينافسوا الولايات المتحدة". وردت الأسواق بشكل إيجابي على تصريحات دراغي التي قال فيها إن مزيداً من الخفض لمعدلات الفائدة "لا يزال من أدواتنا". وتراجع اليورو 0.3 في المئة مقابل الدولار، وتم التداول به عند 1.12 دولار.

وعلق ترامب على ذلك بالقول: "الأسواق الأوروبية ارتفعت إثر تصريحات أدلى بها اليوم ماريو دراغي". وإضافة إلى خفض معدلات الفائدة، يمكن أن تتضمن مجموعة الحوافز الأوروبية الأخرى إعادة إطلاق إجراءات التسهيل الكمي لشراء ديون الحكومات والشركات والتي بلغت 2,6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) بين عامي 2015 و2018.

منذ انتخابه عام 2016، يخوض ترامب حرباً ضد ما يصفه بتعرض الولايات المتحدة للاستغلال من قِبل شركائها التجاريين في العالم. وانسحب من اتفاق تجاري كبير للتبادل عبر المحيط الهادئ وأجبر على إعادة كتابة اتفاق "نافتا" التجاري بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، كما يطالب بتنازلات كبيرة من حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.