عودة أسعار زمان.. الطماطم بـ 1.5 جنيه.. الخوخ بـ 2.5.. بطيخة 12 كيلو بـ 10 جنيهات

محمد صبيح

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية بالقاهرة عن انخفاض كبير في جميع أنواع الخضراوات والفاكهة داخل سوق العبور.

وقال النجيب في اتصال هاتفي مع صدى البلد: "إن عداية الطماطم زنة 20 كيلو يتراوح سعرها بين 25 جنيها لـ 35 جنيها، مقابل 60 جنيها - 100 جنيه.. ليتراجع سعر كيلو الطماطم ويتراوح بين 1 جنيه - 1.5 جنيه مقابل 3 - 5 جنيهات.

وأضاف، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أصناف الخيار والفلفل والباذنجان والفاصوليا والجزر والفلفل الألوان سجل مزيدا من انخفاض الأسعار نتيجة...