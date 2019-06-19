شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق مكاسب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليختبر مستوى مقاومة النطاق الجانبي الذي يتواجد عند 54.47، ويجب الانتباه إلى أن استمرار الاندفاع الصاعد واختراق المستوى المذكور سيحفّز السعر على تحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 57.33 كمحطة رئيسية تالية، مما يستوجب مراقبة التداولات القادمة وخصوصاً الإغلاق اليومي بالنسبة للمقاومة المذكورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: النفط يحقق مكاسب قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.