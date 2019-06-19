- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جاكو" توصي بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك بقيمة 100 مليون ريال سعودي.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن سبب زيادة رأس المال هو الرغبة في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
هذا ومن المقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وقامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح بهدف تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى هيئة سوق المال، علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 294 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.
وأرجعت الشركة طفرة الزيادة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الايرادات المسجلة نتيجة التغير في القيمة العادلة للإستثمارات وإلى إنخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية وإلى عدم تكوين مخصصات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "جاكو" توصي بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.