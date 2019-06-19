شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكثيري القابضة" تحصل على موافقة صندوق "التنمية الصناعية" لتمويل إنشاء مصنع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن حصول شركة اليان للصناعة، والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة، على الموافقة الأولية من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع لتقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال، وذلك بقيمة 23.2 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة تأتي استجابةً إلى مبادرة تحفيز تقنية البناء وهي إحدى مبادرات برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم افضل الحلول السكنية من تملك المنازل وخفض تكلفة البناء إضافة إلى سرعة التنفيذ بجودة عالية وخلق فرص عمل ملائمة في قطاع البناء.

وبحسب البيان، تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات، ويتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً تبدأ في 15/10/1443هـ ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وتستهدف الشركة من التمويل تغطية تكاليف إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

هذا وتبلغ تكلفة المشروع التقديرية 32.160 مليون ريال، علماً بأن سيتم تمويل المشروع بنسبة 75% من خلال الصندوق الصناعي، و 25% بتمويل ذاتي من الشركة.

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وتُقدر الطاقة الانتاجية الإجمالية للمصنع عند نسبة 100% تشغيل فعلي تبلغ 1.3 مليون متر مربع سنوياً بمعدل(ألف) وحدة سكنية سنوياً، على أن يتم تحقيق هذه النسبة تدريجياً خلال الثلاث سنوات التي تلي السنة التشغيلية الأولى بمتوسط مبيعات تقديري يبلغ 60 مليون ريال في السنة الثالثة. كما ستبلغ القدرة البيعية للسنه التشغيلية الأولى بمتوسط مبيعات 30 مليون ريال بنسبة تشغيل فعلي 50% من الطاقة الانتاجية الإجمالية للمصنع.

وتتوقع الشركة بدء إنشاء المصنع اعتباراً من الربع الثالث للعام 2019، علماً بأن الإنتاج سيبدأ اعتباراً من النصف الأول من عام 2020.

هذا وسيقام على أرض مساحتها 12,308 متر مربع وتم الحصول عليها من هيئة المدن الصناعية (مدن) بقيمة إيجارية تبلغ 25 ألف ريال سنوياً.

ووفقاً للبيان، ستكون المواد المستخدمة في التقنية محليه بنسبة 100% لدعم المحتوى المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الربح الناتج من عقد توريد المصدات الخرسانية للقوات الجوية.