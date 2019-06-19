شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تُطبق إجراءات الزيادة على أسهم "ساب" و"تداول" تُلغي إدراج أسهم "البنك الأول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب" الناتجة عن الاندماج مع البنك الأول من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في البنك الأول، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجاري.

وفي بيان مُنفصل أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إلغاء إدراج أسهم البنك السعودي الهولندي "الأول" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم أمس الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري.

وسبق أن أعلن البنك الأول، يوم الأحد الماضي، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع "ساب". هذا وقد تم نفاذ قرار صفقة الاندماج، وبدوره انتقلت جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود.

وكانت عمومية "الأول" قد وافقت، في مايو الماضي، على العرض المُقدم من "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.